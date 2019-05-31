DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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20.35/23.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da 'Büyük Üsküdar İftarı' ve Esenler'de '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programlarına katılacak11.00İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarının bayramını kutlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 Kaynak: DHA
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