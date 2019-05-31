DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.35/23.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da 'Büyük Üsküdar İftarı' ve Esenler'de '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programlarına katılacak

11.00

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarının bayramını kutlayacak. İBB Başkanlık Binası Koktey Salonu