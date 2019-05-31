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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

1 saat önce

20.35/23.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da 'Büyük Üsküdar İftarı' ve Esenler'de '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programlarına katılacak11.00İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarının bayramını kutlayacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

20.35/23.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da 'Büyük Üsküdar İftarı' ve Esenler'de '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programlarına katılacak

11.00
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarının bayramını kutlayacak. İBB Başkanlık Binası Koktey Salonu


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 Kaynak: DHA
Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Esenler, İstanbul, Güncel
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