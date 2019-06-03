DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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1 saat önce

14.00/15.30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

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14.00/15.30
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin TatarVahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

11.00
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelecek, 


 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Güncel
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