DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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1 saat önce
14.00/15.30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
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