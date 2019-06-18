DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
17 dakika önce
14.00/20.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi Toplu Açılış Töreni ve Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği'ne katılacak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü/Eski Büyükdere İskelesi11.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
14.00/20.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi Toplu Açılış Töreni ve Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği'ne katılacak
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü/Eski Büyükdere İskelesi
11.00
-Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulularla kahvaltı programına katılacak.
11.00
-CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Grand Cevahir Hotel'de muhtarlarla buluşacak
İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak
Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak
Son dakika! Sayıştay'dan, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarına yanıt