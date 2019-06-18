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17 dakika önce

14.00/20.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi Toplu Açılış Töreni ve Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği'ne katılacak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü/Eski Büyükdere İskelesi11.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

14.00/20.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi Toplu Açılış Töreni ve Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği'ne katılacak 
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü/Eski Büyükdere İskelesi

11.00
-Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulularla kahvaltı programına katılacak.

11.00
-CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Grand Cevahir Hotel'de muhtarlarla buluşacak


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Trabzon, Sultangazi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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