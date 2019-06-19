DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:18 Kaynak: DHA
14.00/19.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak.
10.00-13.30
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak,"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.
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