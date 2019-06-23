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35 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak10.00-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak

10.00
-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak. 

12.00
-CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda kullanacak. 

11.00
- Saadet Partisi İBB başkan Adayı Necdet Gökçınar   Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Kolejinde oy kullanacak. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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