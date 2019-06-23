DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak10.00-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
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