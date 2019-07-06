DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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11.00/15.00CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHVALTIDA, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
11.00/15.00
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHVALTIDA, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK.
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