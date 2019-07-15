DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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20.00/22.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
20.00/22.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.
11.00
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaret edecek.
11.00/11.45
-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı şehitliğini ziyaret edecek. Saraçhane yerleşkesi önünde 15 Temmuz şehitleri anma töreni yapılacak.
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