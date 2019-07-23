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1 saat önce

10.00-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

10.00
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.



Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
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