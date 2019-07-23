DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
1 saat önce
10.00-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
10.00
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.
Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek