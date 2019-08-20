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1 saat önce

14.30/17.00Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]


14.30/17.00
Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.  Dursun'un cenazesi Sultanahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.



Haluk Dursun, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:32 Kaynak: DHA
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