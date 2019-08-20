DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ



14.30/17.00

Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Dursun'un cenazesi Sultanahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.



