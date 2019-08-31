Dha istanbul haber takip gündemi

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4 saat önce

16.00/22.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni ile balık sezonu açılışına katılacak.

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16.00/22.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni ile balık sezonu açılışına katılacak. Tuzla, Poyrazköy


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:47 Kaynak: DHA
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