Dha istanbul haber takip gündemi

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16.00/22.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni ile balık sezonu açılışına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:47 Kaynak: DHA
16.00/22.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni ile balık sezonu açılışına katılacak. Tuzla, Poyrazköy
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