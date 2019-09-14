Dha istanbul haber takip gündemi

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12.00/16.00Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
12.00/16.00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak. Bakan Varank, Teknofest Savaşan İHA Yarışması'na da katılacak.
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