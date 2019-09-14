Dha istanbul haber takip gündemi

12.00/16.00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak. Bakan Varank, Teknofest Savaşan İHA Yarışması'na da katılacak.