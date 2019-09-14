Dha istanbul haber takip gündemi

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58 dakika önce

12.00/16.00Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak.

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12.00/16.00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak. Bakan Varank, Teknofest Savaşan İHA Yarışması'na da katılacak.


Mustafa Varank, Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
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