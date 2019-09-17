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Dha istanbul haber takip gündemi

1 saat önce

10.00-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.

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10.00
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.

10.00
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak. Atatürk Havalimanı

10.00
- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.


Adnan Menderes, Süleyman Soylu, Hasan Polatkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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