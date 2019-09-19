Dha istanbul haber takip gündemi

15.00/17.00/17.30

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanında Kastamonu Günleri Açılışına katılacak. Maltepe'de Üreten Engelliler Merkezi ve Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi ziyaret edecek.

14.00

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler veBitkisel Yağlar Konferansı"na katılacak.