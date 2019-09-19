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Dha istanbul haber takip gündemi

1 saat önce

15.00/17.00/17.30-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanında Kastamonu Günleri Açılışına katılacak.

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15.00/17.00/17.30
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanında Kastamonu Günleri Açılışına katılacak. Maltepe'de Üreten Engelliler Merkezi ve Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi ziyaret edecek.

14.00
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler veBitkisel Yağlar Konferansı"na katılacak.


Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
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