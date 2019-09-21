Dha istanbul haber takip gündemi

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11.00/13.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'i ziyaret edecek ardından New York'a hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
11.00/13.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'i ziyaret edecek ardından New York'a hareket edecek.
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