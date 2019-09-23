Dha istanbul haber takip gündemi

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14 dakika önce

09.00Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.

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09.00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.

10.00
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havaliamnı Taksicileri Eğitim programına ka


Bekir Pakdemirli, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
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