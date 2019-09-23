Dha istanbul haber takip gündemi

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09.00Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
09.00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.
10.00
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