Dha istanbul haber takip gündemi

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2 saat önce
10.30Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlıkedecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
10.30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık
edecek.
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