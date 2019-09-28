Dha istanbul haber takip gündemi

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11.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
11.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek.
09.30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacak.
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