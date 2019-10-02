Dha istanbul haber takip gündemi

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50 dakika önce

14.00-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak13.

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14.00
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak

13.14
-Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümü nedeniyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.


Hulusi Akar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:39 Kaynak: DHA
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