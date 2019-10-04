Dha istanbul haber takip gündemi

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2 saat önce

10.00/17.30İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı" ve Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları ve 11'inci Trabzon Günü Etkinlikleri'ne katılacak.

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10.00/17.30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı" ve Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları ve 11'inci Trabzon Günü Etkinlikleri'ne katılacak. Conrad Bosphorus Otel


Süleyman Soylu, Trabzon, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:24 Kaynak: DHA
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