Dha istanbul haber takip gündemi

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10.00/17.30İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı" ve Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları ve 11'inci Trabzon Günü Etkinlikleri'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:24 Kaynak: DHA
10.00/17.30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı" ve Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları ve 11'inci Trabzon Günü Etkinlikleri'ne katılacak. Conrad Bosphorus Otel
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