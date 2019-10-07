Dha istanbul haber takip gündemi

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10.00-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
10.00
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılacak.
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