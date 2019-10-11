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1 saat önce

14.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek20.00Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak 11.

Dha istanbul haber takip gündemi, System.String[]

14.30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

20.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

11.30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi


Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Parlamento, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:17 Kaynak: DHA
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