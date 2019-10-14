Dha istanbul haber takip gündemi
45 dakika önce
10.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: DHA
10.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı'na KKTC Başbakanı'ndan tepki: Açıklamalar, halkımızın görüşü olamaz Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak