Dha istanbul haber takip gündemi

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45 dakika önce

10.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek.

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10.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek


Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: DHA
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