DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/12.54

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

09.00