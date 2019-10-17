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1 saat önce

10.00/12.54-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

10.00/12.54

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

09.00

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak. Quasar Tower, Şişli


Kemal Kılıçdaroğlu, Orhan Birgit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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