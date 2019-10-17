DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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10.00/12.54-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
10.00/12.54
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
09.00
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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