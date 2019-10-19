DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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1 saat önce

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, 10.00Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.

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11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak,

10.00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
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