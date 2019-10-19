DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, 10.00Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak. Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı