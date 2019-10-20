DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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1 saat önce
17.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
17.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.
13.30
- Ara Güler
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