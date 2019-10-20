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1 saat önce

17.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

17.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.

13.30

- Ara Güler ölümünün 1. yıldönümünde Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak.


Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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