DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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6 saat önce
12.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
12.00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.
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