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6 saat önce

12.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

12.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
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