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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

7 saat önce

17.00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlidi Nebi Haftası açılış programı kapsamında Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezindeki programa katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

17.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlidi Nebi Haftası açılış programı kapsamında Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezindeki programa katılacak.

10.00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi.

10.30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi


Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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