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7 saat önce

17.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

17.00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, voleybol, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:51 Kaynak: DHA
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