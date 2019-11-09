DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.

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