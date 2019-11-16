DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenecek, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum