DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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6 saat önce
11.00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
11.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak
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