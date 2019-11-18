DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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6 saat önce

11.00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak.

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11.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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