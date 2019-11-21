DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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16.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
16.00
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'na katılacak. Conrad istanbul Bosphorus Otel
13.00
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi'ne katılacak.
Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı? Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı