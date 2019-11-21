Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

6 saat önce

16.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

16.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'na katılacak. Conrad istanbul Bosphorus Otel

13.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi'ne katılacak.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]