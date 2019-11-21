DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?

Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek