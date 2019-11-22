Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

6 saat önce

15.00TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 2. ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ'NE KATILACAK.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

15.00

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  2. ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ'NE KATILACAK.

10.30

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NA KATILACAK


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Bakan Akar düzeltti, HDP'li Paylan özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]