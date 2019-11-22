DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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6 saat önce
15.00TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 2. ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ'NE KATILACAK.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
15.00
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 2. ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ'NE KATILACAK.
10.30
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NA KATILACAK
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