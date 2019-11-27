DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşecek.

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