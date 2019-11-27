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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

6 saat önce

11.00/14.00/17.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşecek.

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11.00/14.00/17.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşecek.

15.00/ 20.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık edecek, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

09.30

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:06 Kaynak: DHA
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