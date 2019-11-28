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6 saat önce

15.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

15.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.

18.00/20.00-TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:47 Kaynak: DHA
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