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6 saat önce

14.00/16.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak11.15Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

14.00/16.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak

11.15

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,   "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı


Marmara Üniversitesi, Selahattin Kara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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