DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

7 saat önce

09.15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

09.15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi  Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

10.30-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantıları'na konuşmacı olarak katılacak.


İstanbul, Gambiya, Cezayir, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu
Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü Enkaz başındaki köpeğin, acı bekleyişi yürekleri dağladı Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:09:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]