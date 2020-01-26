DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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7 saat önce
09.15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
09.15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
10.30-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantıları'na konuşmacı olarak katılacak.
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