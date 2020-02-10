DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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09.30-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
09.30
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na katılacak.Crowne Plaza Istanbul, Asia
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