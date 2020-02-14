DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

10: 00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

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10: 00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak. Haliç Kongre Merkezi


Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:37 Kaynak: DHA
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