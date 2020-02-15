DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.
13.00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katılacak.
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