DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

13.00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katılacak.


Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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