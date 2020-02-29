DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
6 saat önce
11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
11.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
16.30Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi yarın ikindi namazında Pendik Şehitler Camii'nden kaldırılacak.
Son Dakika Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?