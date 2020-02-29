DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

16.30Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi yarın ikindi namazında Pendik Şehitler Camii'nden kaldırılacak.


Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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