Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Dha İstanbul - Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

55 dakika önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbuhl DHAKüçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Dha İstanbul - Halkalı'da Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbuhl DHA

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, mahallede paniğe neden oldu

Halkalı Zeynebiye Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken alev alev yanan çatı cep telefonuyla görüntülendi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Mahalle yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin müdahalesi

-İtfaiyenin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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