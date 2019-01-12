Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı

Dha İstanbul- Halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi.

Dha İstanbul- Halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Florya'da Halkalı- Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

Gebze, Halkalı, Güncel
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