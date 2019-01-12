Dha İstanbul- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:50 Kaynak: DHA
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