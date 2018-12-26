Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

Dha İstanbul - Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

42 dakika önce

Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı.

Dha İstanbul - Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada, System.String[]


Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı.  Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kavga anı cep telefonu görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Zeytinburnu, kavga, Yerel
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