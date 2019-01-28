Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Havadan Aktüel Görüntüler) Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı

Dha İstanbul - (Havadan Aktüel Görüntüler) Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Dha İstanbul - (Havadan Aktüel Görüntüler) Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması

-Ambulanstaki yaralı

-İtfaiyenin görüntüsü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Tuzla, İstanbul, Güncel
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