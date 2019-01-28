Dha İstanbul - (Havadan Aktüel Görüntüler) Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.
Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması
-Ambulanstaki yaralı
-İtfaiyenin görüntüsü
-Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama