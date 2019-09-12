Dha istanbul-(havadan görüntülerle) tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı

İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı

Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?