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Dha İstanbul- (Havadan Görüntülerle) - Tem Bağlantı Yolunda Kamyonun Dorsesi Devrildi, Yol Trafiğe...

1 saat önce

TEM Hadımköy bağlantı yolunda bir kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Dha İstanbul- (Havadan Görüntülerle) - Tem Bağlantı Yolunda Kamyonun Dorsesi Devrildi, Yol Trafiğe..., System.String[]


TEM Hadımköy bağlantı yolunda bir kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

TEM Hadımköy bağlantı yolu Büyükçekmece D-100 katılım kavşağında sunta yüklü kamyonun dorsesi devrildi. Kamyon sürücüsü Remzi Çelik, kamyonu yeni aldığını ve kasa şasisinin çürük olduğunu belirterek, kazanın bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti. Kaza nedeniyle TEM Hadımköy bağlantı yolu trafiğe kapandı, trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler devrilen dorseyi kaldırmak için çalışması sürüyor.

Devrilen kamyonun dorsesi ve yoğunlaşan trafik havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Devrilen Kamyonun kasası

-Yoğunlaşan trafik

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kamyon sürücüsüyle röportaj

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Hadımköy, TEM Otoyolu, Güncel
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