Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) 6 Yıllık Hasret Bitiyor

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı.



Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.



Aynı proje kapsamında 9 ay önce trafiğe kapatılan Kadıköy'ü Üsküdar'a bağlayan Tıbbiye köprüsü de tamamlanmak üzere. Tarihi Haydarpaşa garında ise restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA



Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.



YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI



2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Bu hatlarda ray döşeme ve elektrik hattı döşeme işlemi tamamlandı. Hat boyunca devam eden yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Pek çok istasyon tamamlanırken, bir kaçında ve depolama alanlarında son detayların yapıldığı öğrenildi.



TIBBİYE KÖPRÜSÜ BİTMEK ÜZERE



Öte yandan aynı proje kapsamında 2018 yılının Nisan ayında yenilenmesi için trafiğe kapatılan Tıbbiye köprüsünde de çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Üsküdar, Kadıköy arasındaki ana arter üzerinde bulunan köprünün inşaatının bir yıl sürmesi planlanıyordu. Ancak inşaatın çok hızlı ilerlediği köprünün daha önce trafiğe açılmasının planlandığı öğrenildi.



HAYDARPAŞA GARI DA YENİLENİYOR



Tarihi Haydarpaşa garında aynı proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmaları ise hızla sürüyor. Ana binanın çevresi restorasyon çerçevesinde kapatılırken, tarihi peronlarda da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK



Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.



Daha önce 2018 yılının sonunda açılması planlanan hattın açılısı ertelemişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından hattın önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hattın yapının sürdüğü Zeytinburnu, Haydarpaşa garı, Tibbiye köprüsü, Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Göztepe ve Maltepe'den havadan görüntüler

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