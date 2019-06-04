DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ SÜRÜYOR
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Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali AKSOYER -Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:31 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali AKSOYER -Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
Görüntü Dökümü
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-HAVADAN GÖRÜNTÜ
FSM köprüsü
///////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Bostancı D100'den görüntüler
- TEM Otoyolundan görüntüler
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik
-D100 Kozyatağı'nda oluşan trafik
- Okmeydanı'ndan görüntü
İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53
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