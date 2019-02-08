Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) - Kartal'da Enkazdan 16 Yaşındaki Genç Kurtarıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da enkaz alanına geldi.
16 yaşındaki genç, 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul
DHA Kartal
'da 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Kartal'da çöken binanın enkazından saat 12.00 sıralarında bir gencin sesi duyuldu. Ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. 16 yaşındaki bir genç enkazdan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da enkaz alanında izledi. Soylu, çalışmaları izlerken telefonla görüştü. Enkazdan kurtarılan genç, Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Çalışmalardan görüntü
-Soygulunun görüntü
-Gencin çıkarılması
-Ambulansa götürülmesi
-Çalışmalar sırasında havadan çekilen görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:24 Kaynak: DHA
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Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı